Усилия Трампа по Украине включили в список его достижений

Белый дом включил посреднические усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта в список его достижений на посту за прошедший год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Создан поддерживаемый США механизм урегулирования войны между Украиной и Россией, предусматривающий выполнимые параметры прекращения огня и стимулы для послевоенного восстановления», — отмечается в документе.

Вторым достижением названо подписанное соглашение с Канадой и Финляндией о совместном строительстве ледоколов, призванное укрепить присутствие в Арктике и сбалансировать геополитическое влияние в регионе.

Документ под названием «365 побед за 365 дней: возвращение президента Трампа открывает эпоху беспрецедентного триумфа и процветания» представляет собой синтез из 365 пунктов, каждый из которых — шаг к новому расцвету.

13 января стало известно, что западные лидеры намерены на полях Всемирного экономического форума заручиться личной поддержкой Трампа по вопросу гарантий безопасности для Украины, разработанных американской администрацией.