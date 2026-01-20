Реклама

В Гренландии сделали мрачное заявление на фоне действий Трампа

Депутат Фенкер: Дания не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mehmet Eser / Keystone Press Agency / Global Look Press

Датские власти не в состоянии обеспечить безопасность Гренландии. К такому выводу пришел депутат парламента автономной территории Куно Фенкер на фоне угроз Соединенных Штатов захватить остров, пишет РИА Новости.

«Это (обеспечение безопасности Гренландии — прим. "Ленты.ру") абсолютно невозможно для Дании. На сто процентов невозможно», — подчеркнул эксперт.

Фенкер также отметил, что военный бюджет и военная мощь США в рамках НАТО — самые крупные. Штаты находятся на Американском континенте, Гренландия — тоже на Американском континенте, объяснил политик.

Ранее СМИ писали о том, что конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии может подтолкнуть Европу к массовой распродаже американских ценных бумаг.

До этого глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

