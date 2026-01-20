В России назвали признаки подготовки Европы к войне

Сенатор Джабаров: Нынешние армии европейских стран неспособны воевать с РФ

Нынешние армии европейских стран неспособны воевать с Россией, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Признаки подготовки Европы к войне с РФ сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это, во-первых, непрекращающаяся поддержка нацистского режима на Украине. Они обеспечивают его оружием, поставками других ресурсов. Причем не останавливает их ничего. Даже то, что США теперь это делают за деньги. Европейцы готовы покупать. Они рассчитывают, что украинская армия может справиться с российской, поскольку по духу боевому, по навыкам она неплохо подготовлена. Но им все равно, какие потери понесет украинский народ, что станет с территорией Украины», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, европейцы начинают понимать, что совершили большую ошибку.

«Они оказались в ситуации, когда американцы дали понять, что европейский народ их особо не интересует, как и Украина. А без поддержки США вряд ли они с нами могут справиться», — объяснил он.

Я не хочу там говорить о том, что мы закидаем всех результатами, но воевать нынешние Вооруженные силы европейских стран с нами не способны. Они этот дух утеряли несколько десятков лет назад, когда полностью встали под американский ядерный зонтик, когда полностью отдали свой суверенитет американцам Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Джабаров добавил, что если европейские страны действительно начнут войну против России, то США вряд ли им помогут.

«Потому что воевать с ядерной державой, причем самой крупной, какой является наша страна, никто не захочет ради спасения европейцев. Поэтому я думаю, что если еще не поздно, пусть одумываются эти политики западноевропейские, потому что они тянут свои страны просто в пропасть», — заключил сенатор.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году отметил, что заявления европейских политиков свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к военному конфликту с Россией.