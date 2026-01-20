Реклама

Из жизни
07:02, 20 января 2026Из жизни

Женщина пережила околосмертный опыт и назвала его волшебным

Жительница США упала с лошади и пережила околосмертный опыт
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

66-летняя жительница США рассказала об околосмертном опыте, который изменил ее взгляды на жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Лора Кетчледж из штата Арканзас упала с лошади в 1979 году, когда ей было 19 лет. Она потеряла сознание и, по ее словам, ощутила, как покидает свое тело и стремительно движется по темному тоннелю. На другой стороне тоннеля она встретила покойного дедушку. Он предстал перед ней здоровым и счастливым, без следов болезни, унесшей его жизнь. «Это было волшебно», — описала Кетчледж свои ощущения.

Женщина также заново прожила ключевые эпизоды своей жизни, ощутила слияние с другими душами и испытала состояние «чистого сознания». Вернувшись в тело, она почувствовала разочарование и физическую боль, назвав этот момент «закупориванием бутылки».

Врач, к которому она обратилась, лишь посмеялся над ее рассказом, предположив употребление наркотиков. Поделиться пережитым она смогла лишь с бабушкой через шесть лет после этого случая. Та призналась, что с ее матерью тоже случалось подобное.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
