Женщина сняла номер в отеле Финляндии и стала жертвой расправы

IS: Мужчина расправился со знакомой в отеле Lapland Hotels Arena в Финляндии

Постоялицу отеля в Финляндии нашли бездыханной через день после заселения. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat (IS).

По данным источника, инцидент произошел в гостинице Lapland Hotels Arena города Тампере. 17 января 22-летняя женщина сняла номер вместе с 25-летним знакомым. Отдыхающие были родом из Остроботнии и общались на протяжении нескольких лет. Днем 18 января в полицию города поступило сообщение о кончине туристки.

Начальник отдела по борьбе с преступностью Паси Ниеминен подтвердил, что в расправе над жертвой подозревается ее сосед, которого арестовали на месте преступления. Уточняется, что мужчина не сообщил о произошедшем со спутницей экстренным службам. Также путешественник уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками. Расследование продолжается.

