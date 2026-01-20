Реклама

19:11, 20 января 2026Путешествия

Женщина сняла номер в отеле Финляндии и стала жертвой расправы

IS: Мужчина расправился со знакомой в отеле Lapland Hotels Arena в Финляндии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Saara Peltola / Reuters

Постоялицу отеля в Финляндии нашли бездыханной через день после заселения. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat (IS).

По данным источника, инцидент произошел в гостинице Lapland Hotels Arena города Тампере. 17 января 22-летняя женщина сняла номер вместе с 25-летним знакомым. Отдыхающие были родом из Остроботнии и общались на протяжении нескольких лет. Днем 18 января в полицию города поступило сообщение о кончине туристки.

Начальник отдела по борьбе с преступностью Паси Ниеминен подтвердил, что в расправе над жертвой подозревается ее сосед, которого арестовали на месте преступления. Уточняется, что мужчина не сообщил о произошедшем со спутницей экстренным службам. Также путешественник уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что россиянин расправился с тремя девушками в Гоа. Его также заподозрили в кончине еще 12 женщин.

