Спорт
20:17, 20 января 2026

Журова раскритиковала возможный бойкот ЧМ-2026 европейскими странами

Светлана Журова раскритиковала возможный бойкот ЧМ-2026 европейскими странами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможный бойкот чемпионата мира 2026 года по футболу европейскими странами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она раскритиковала эту идею. «Я не поддерживаю любые бойкоты. Уверена, что это совершенно неправильная политика. Не верю, что они откажутся от участия на чемпионате мира. Вы верите, что страны не приедут? Не смешите», — заявила Журова.

Ранее о возможном бойкоте ЧМ порассуждал президент клуба «Санкт-Паули», член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих. «Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — заявил он.

9 января стало известно, что команда Дональда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. При этом планы политика вызывают недоумение, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базы.

