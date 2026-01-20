Светлана Журова раскритиковала возможный бойкот ЧМ-2026 европейскими странами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможный бойкот чемпионата мира 2026 года по футболу европейскими странами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она раскритиковала эту идею. «Я не поддерживаю любые бойкоты. Уверена, что это совершенно неправильная политика. Не верю, что они откажутся от участия на чемпионате мира. Вы верите, что страны не приедут? Не смешите», — заявила Журова.

Ранее о возможном бойкоте ЧМ порассуждал президент клуба «Санкт-Паули», член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих. «Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — заявил он.

