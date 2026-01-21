Глава Европейского ЦБ ушла с выступления американского министра в Давосе

Глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе во время выступления министра торговли США

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард внезапно покинула закрытый ужин на форуме в Давосе после того, как министр торговли США Говард Лютник начал резко критиковать Европу и восхвалять мощь американской экономики. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Лютнику, выступавшему на мероприятии последним, досталось неудобное место в задней части зала. Отмечается, что замечания главы Минторга по поводу неконкурентоспособности европейцев были встречены свистом и неодобрительными возгласами, а Лагард и вовсе покинула зал.

До этого она заявила в Давосе, что новые пошлины, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести за противодействие присоединению Гренландии, не окажут значительного влияния на состояние европейской экономики. «Гораздо серьезнее степень неопределенности, создаваемая этими постоянными переменами», — отметила глава ЕЦБ.

Сам Трамп уже прилетел в Швейцарию. Во второй половине дня он выступит на форуме.