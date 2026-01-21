Карманник украл кольцо за 750 тысяч рублей и сорвал помолвку

В Таиланде вор украл кольцо за 750 тысяч рублей и сорвал помолвку

В Таиланде карманник украл у будущего жениха кольцо за 300 тысяч батов (750 тысяч рублей) во время музыкального фестиваля и сорвал его помолвку. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 17 января в Пхукете на фестивале электронной музыки. Как рассказала несостоявшаяся невеста пострадавшего на своей странице в социальных сетях, они находились в зоне для фотосессий, когда проходивший мимо мужчина якобы случайно толкнул ее бойфренда. Сначала он не придал этому значения, но вскоре ему на мобильный телефон стали поступать сообщения от банка о списаниях со счета.

Мужчина обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором лежали банковские карты, 2,5 тысячи батов (6,2 тысячи рублей) наличными, а также помолвочное кольцо стоимостью 300 тысяч батов. Возлюбленная пострадавшего рассказала, что пропажа кольца сорвала их помолвку, которая должна была состояться в ближайшее время. Вскоре с ними связался еще один пострадавший и сказал, что у него пропал кошелек при таких же обстоятельствах. Позже выяснилось, что неуловимые карманники обчистили нескольких посетителей фестиваля.

Пострадавшие предположили, что вор или воры были из Объединенных Арабских Эмиратов, так как переводили деньги с украденных карт в дирхамы. Полиция пока никого не смогла поймать и не подтвердила гражданство преступников.

