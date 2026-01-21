Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 21 января 2026Из жизни

Мужчина переоделся женщиной и обокрал бывшего коллегу

В Китае мужчина надел парик, чулки и юбку и обокрал бывшего коллегу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Issei Kato / Reuters

В Китае мужчина переоделся в женщину и обокрал бывшего коллегу, который хвастался деньгами в социальных сетях. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

История началась в апреле 2024 года в городе Сямэнь провинции Фуцзянь. Мужчина по фамилии Сюй листал социальные сети и наткнулся на пост бывшего коллеги по фамилии Ян. Тот опубликовал видео, в котором демонстрировал крупные пачки наличных.

По словам Сюя, он знал, что Ян любит хвастаться деньгами. «Я тогда нуждался в средствах и подумал: почему бы просто не пойти и не взять немного у него?» — признался он позднее. Чтобы его не узнали, Сюй надел женский парик, чулки и короткую юбку.

Материалы по теме:
Лекарство от рогов Как гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
Лекарство от роговКак гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
15 декабря 2016
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Поздно ночью он на такси приехал к дому Яна, проник в подъезд через окно на лестничной клетке и поднялся наверх. Спрятанный ключ удалось найти в ящике для обуви перед входной дверью. Отыскать деньги не составило труда: они оказались сложены в коробку возле кровати.

Сюй унес 73 тысячи юаней (около 820 тысяч рублей). Часть украденного он проиграл в казино, остальное спрятал дома. Ян обнаружил пропажу на следующий день и сразу заявил в полицию. Сюя приговорили к тюремному заключению и штрафу.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле отбывающий тюремное заключение преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. Женскую одежду и каштановый парик ему во время свидания передала девушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Германии обратились к Дании с необычным предложением

    Спецпосланник Трампа призвал Вучича выбрать правильный путь

    На Украине раскритиковали одно действие Зеленского после слов Трампа в Давосе

    В словах Макрона об Украине увидели противоречие

    В Турции нашли тело пропавшего российского пловца

    В Гренландии резко ответили Трампу

    Трамп прокомментировал отказ Дании от переговоров по Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok