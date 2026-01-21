Мужчина переоделся женщиной и обокрал бывшего коллегу

В Китае мужчина надел парик, чулки и юбку и обокрал бывшего коллегу

В Китае мужчина переоделся в женщину и обокрал бывшего коллегу, который хвастался деньгами в социальных сетях. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

История началась в апреле 2024 года в городе Сямэнь провинции Фуцзянь. Мужчина по фамилии Сюй листал социальные сети и наткнулся на пост бывшего коллеги по фамилии Ян. Тот опубликовал видео, в котором демонстрировал крупные пачки наличных.

По словам Сюя, он знал, что Ян любит хвастаться деньгами. «Я тогда нуждался в средствах и подумал: почему бы просто не пойти и не взять немного у него?» — признался он позднее. Чтобы его не узнали, Сюй надел женский парик, чулки и короткую юбку.

Поздно ночью он на такси приехал к дому Яна, проник в подъезд через окно на лестничной клетке и поднялся наверх. Спрятанный ключ удалось найти в ящике для обуви перед входной дверью. Отыскать деньги не составило труда: они оказались сложены в коробку возле кровати.

Сюй унес 73 тысячи юаней (около 820 тысяч рублей). Часть украденного он проиграл в казино, остальное спрятал дома. Ян обнаружил пропажу на следующий день и сразу заявил в полицию. Сюя приговорили к тюремному заключению и штрафу.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле отбывающий тюремное заключение преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. Женскую одежду и каштановый парик ему во время свидания передала девушка.