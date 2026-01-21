На северо-востоке Украины раздалась серия взрывов

В Харьковской области раздалась серия взрывов, под удар попал Изюмский район

В Харьковской области раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты в области. [Под удар попали] Богодуховский, Изюмский и другие районы», — рассказал источник канала.

Уточняется, что целями атаки стали объекты энергетики.

Ранее стало известно, что 20 января Харьков был практически полностью обесточен. Свет отсутствовал у 90 процентов населения города. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов.

Во вторник 20 января жители Кривого Рога в Днепропетровской области вышли на митинг. Причиной стало отсутствие электроэнергии более суток.