Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 21 января 2026Бывший СССР

На северо-востоке Украины раздалась серия взрывов

В Харьковской области раздалась серия взрывов, под удар попал Изюмский район
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харьковской области раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты в области. [Под удар попали] Богодуховский, Изюмский и другие районы», — рассказал источник канала.

Уточняется, что целями атаки стали объекты энергетики.

Ранее стало известно, что 20 января Харьков был практически полностью обесточен. Свет отсутствовал у 90 процентов населения города. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов.

Во вторник 20 января жители Кривого Рога в Днепропетровской области вышли на митинг. Причиной стало отсутствие электроэнергии более суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok