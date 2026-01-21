Найден простой метод раннего выявления проблем с сердцем

Sci Rep: Скрининг глаз выявляет ранние сердечные проблемы у диабетиков

Регулярный скрининг глаз у людей с диабетом второго типа может дать важную информацию о состоянии сердца. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

Диабет второго типа повреждает кровеносные сосуды по всему организму — как мелкие, так и крупные. Одним из самых известных последствий этого процесса считается диабетическая ретинопатия, поэтому пациентам регулярно проводят фотосъемку сетчатки глаза. Ученые предположили, что изменения, заметные в сосудах сетчатки, могут отражать и скрытые нарушения в работе сердца.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обследовали 255 пациентов с диабетом второго типа. Всем участникам выполнили несколько неинвазивных методов визуализации сердца, а затем сопоставили полученные данные с результатами стандартной фотосъемки сетчатки.

Анализ показал, что наличие диабетической ретинопатии связано с так называемыми «тихими» сердечно-сосудистыми нарушениями. У таких пациентов чаще обнаруживались признаки ишемической болезни сердца и ранние проявления сердечной недостаточности, даже при отсутствии выраженных симптомов.

По словам авторов работы, это означает, что уже существующие программы офтальмологического скрининга могут использоваться шире, чем предполагалось ранее. Данные проверки зрения могут служить дополнительным сигналом о повышенном сердечно-сосудистом риске и помочь выявить проблемы на ранней стадии.

Ранее ученые выяснили, что поддержание температуры в спальне ниже 24 °C во время сна связано с меньшей нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.