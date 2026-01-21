Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:27, 21 января 2026Наука и техника

Найден простой метод раннего выявления проблем с сердцем

Sci Rep: Скрининг глаз выявляет ранние сердечные проблемы у диабетиков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Регулярный скрининг глаз у людей с диабетом второго типа может дать важную информацию о состоянии сердца. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

Диабет второго типа повреждает кровеносные сосуды по всему организму — как мелкие, так и крупные. Одним из самых известных последствий этого процесса считается диабетическая ретинопатия, поэтому пациентам регулярно проводят фотосъемку сетчатки глаза. Ученые предположили, что изменения, заметные в сосудах сетчатки, могут отражать и скрытые нарушения в работе сердца.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обследовали 255 пациентов с диабетом второго типа. Всем участникам выполнили несколько неинвазивных методов визуализации сердца, а затем сопоставили полученные данные с результатами стандартной фотосъемки сетчатки.

Анализ показал, что наличие диабетической ретинопатии связано с так называемыми «тихими» сердечно-сосудистыми нарушениями. У таких пациентов чаще обнаруживались признаки ишемической болезни сердца и ранние проявления сердечной недостаточности, даже при отсутствии выраженных симптомов.

По словам авторов работы, это означает, что уже существующие программы офтальмологического скрининга могут использоваться шире, чем предполагалось ранее. Данные проверки зрения могут служить дополнительным сигналом о повышенном сердечно-сосудистом риске и помочь выявить проблемы на ранней стадии.

Ранее ученые выяснили, что поддержание температуры в спальне ниже 24 °C во время сна связано с меньшей нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

    Второй город Украины почти целиком оказался обесточен

    Найден простой метод раннего выявления проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok