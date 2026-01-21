Опубликовано первое видео с неизвестным племенем индейцев

Исследователь Розали опубликовал первое видео встречи с племенем в Южной Америке

Защитник природы и исследователь амазонских лесов Пол Розали опубликовал первое видео с неизвестным племенем индейцев из Южной Америки. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как воины племени осторожно вышли на пляж. Они опасливо изучали Розали с коллегами, показывали на них руками, держа луки готовыми к стрельбе. Затем, поняв, что опасности нет, они опустили оружие и направились к исследователям. Некоторые члены племени улыбались.

Розали рассказал, что видео было снято более года назад, но решил не раскрывать место, где он встретился с индейцами, чтобы защитить их. Исследователь признался, что в первые мгновения они с коллегами опасались нападения. «Я смотрел во все стороны и думал: "Откуда прилетит стрела?"», — поделился воспоминаниями Розали.

В итоге встреча прошла мирно. Исследователь также отметил, что это первая настолько качественная съемка неконтактного племени, так как обычно индейцев снимают с намного большего расстояния. Розали также пояснил, что не хочет раскрывать, где встретился с индейцами, так как у них нет иммунитета ко множеству болезней, и частые встречи с цивилизованными людьми могут погубить их.

Как пишет Daily Mail, в данный момент в мире насчитывается около 200 неконтактных племен. Считается, что большая их часть проживает в бассейне Амазонки в Южной Америке.

