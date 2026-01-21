Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 21 января 2026Наука и техника

Открыт эффективный способ ускоренного восстановления мышц

CB: Биоразлагаемый электростимулятор ускоряет заживление тяжелых травм мышц
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ASDF_MEDIA / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Китайской академии наук разработали имплантируемый электростимулятор для восстановления поврежденных мышц, который не требует батарей и полностью разлагается в организме. Устройство предназначено для лечения тяжелых мышечных травм, при которых естественная регенерация практически не работает. Изобретение описано в Cell Biomaterials (CB).

Система использует движение самого тела: тонкая пьезоэлектрическая пленка вырабатывает электрический сигнал при сгибании сустава и передает его к зоне повреждения мышцы. Там сигнал поступает в специальный гидрогелевый каркас, который одновременно служит «матрицей» для роста новых мышечных клеток и проводником стимуляции.

Эксперименты на крысах показали, что такая стимуляция ускоряет деление и созревание мышечных клеток. В результате мышечная ткань восстанавливалась примерно за две недели, а сам имплант полностью растворялся в организме за месяц, без необходимости повторной операции по его удалению.

Авторы подчеркивают, что ключевое преимущество разработки — автономность и биосовместимость. Имплант не зависит от внешних источников энергии, не доставляет дискомфорта и исчезает сам, снижая риски осложнений. Исследователи считают, что подход может стать основой для новых методов лечения тяжелых мышечных повреждений у людей.

Ранее ученые выяснили, что физические нагрузки замедляют старение мышц у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Открыт эффективный способ ускоренного восстановления мышц

    Использующая сексуальность ради заработка Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье

    Родственница пловца Свечникова дала показания после обнаружения тела

    Число пострадавших при атаке беспилотника в Адыгее увеличилось

    Живущий в Европе российский комик ответил на обвинения в побеге из страны

    Тревел-блогерша описала встречу Нового года в США фразой «русские остаются русскими»

    Песков высказался о росте цен на фоне повышения НДС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok