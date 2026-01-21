Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:45, 21 января 2026Наука и техника

Компьютеры с ИИ назвали переоцененными

Gartner: Популярность ПК с ИИ выросла, но их влияние на рынок небольшое
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Потребители в 2025 году чаще покупали компьютеры из-за необходимости в обновлении, а не функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на аналитическую компанию Gartner.

Специалисты агентства проанализировали корпоративные продажи. Они выяснили, что по итогам 2025 года продажи персональных компьютеров (ПК) выросли на 9,1 процента. Рост за четвертый квартал составил 9,3 процента. Успехи рынка оценили после спокойного 2024-го и спада в 2023-м и 2022-м годах.

Аналитики заявили, что в 2025 году на рынке начали набирать популярность компьютеры с поддержкой функций ИИ. Однако влияние устройств нового типа назвали небольшим, а подобные компьютеры — по большей части, переоцененными. «Потребители просто поняли: пятилетний ноутбук, работающий на пределе своих возможностей — это не долгосрочная стратегия», — заметили авторы отчета.

Также эксперты Gartner допустили, что популярность ИИ-компьютеров растет из-за того, что на рынке просто нет других устройств. Они заметили, что корпорация Microsoft стимулирует появления ПК с ИИ — к ним относятся почти все мощные девайсы.

Лидером рынка компьютеров в последнем квартале 2025 года стала Lenovo, которая отгрузила 19,4 миллиона единиц девайсов. Ниже расположились HP и Dell — 15,4 и 11,7 миллиона компьютеров соответственно.

В конце января авторы издания BGR перечислили категории программ, которые могут замедлить работу компьютера. К ним отнесли браузеры, антивирусы, лаунчеры и прочие приложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Глава Европейского ЦБ ушла с выступления американского министра в Давосе

    На берег вынесло кучи сырого картофеля фри

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok