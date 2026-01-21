Покупатели массово пожаловались на качество товаров в Rendez-Vous

Rendez-Vous получила 26 предостережений Роспотребнадзора из-за жалоб покупателей

Покупатели массово пожаловались на качество товаров в известной сети мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву»). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Компания за год получила 26 предостережений от Роспотребнадзора из-за жалоб покупателей на качество товаров. Клиентов не устраивали дефекты обуви и сумок, которые обнаруживались в процессе носки.

Помимо Роспотребнадзора, проверки устраивал Росприроднадзор. Оказалось, что сеть за год импортировала 160 тонн товаров, которые подлежат утилизации, не оплатив вовремя экологический сбор. Кроме того, она не предоставляла обязательные декларации и отчетность.

Ранее стало известно, что Rendez-Vous организовала поездку Куршевель и пригласила модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других знаменитостей. По данным журналистов, пресс-тур, приуроченный к 25-летнему юбилею сети, мог стоить около 30 миллионов рублей.

Многочисленные посты звездных гостей пресс-тура в соцсетях привлекли внимание сотрудников и потенциальных клиентов сети. Работники обвинили руководство в урезании зарплаты, а клиенты — в необоснованных тратах компании на 25-летний юбилей.