07:25, 21 января 2026Силовые структуры

Производство о выселении Долиной исчезло из базы приставов

РИА: Приставы окончили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Судебные приставы завершили исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дело уже исчезло из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Производство о выселении артистки появилось в базе ФССП на прошлой неделе. В понедельник, 19 января, судебные приставы вместе с представителями Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье приехали в спорную столичную квартиру. Они проверили наличие вещей певицы в проданной жилплощади и вручили ключи законной владелице.

Ранее сообщалось, что артистку и ее родных уже выписали из квартиры в Хамовниках, которую она продала в 2024 году. Спустя полтора года Лурье сможет заехать в нее.

