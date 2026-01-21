Раскрыта причина вероятной отмены встречи Мерца и Трампа

Reuters: Запланированная встреча Мерца и Трампа в Давосе может быть отменена

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе может быть отменена из-за позднего вылета американского лидера. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Запланированная на среду в Давосе двусторонняя встреча Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца, скорее всего, не состоится из-за опоздания президента США», — говорится в сообщении.

Самолет Трампа после вылета в Швейцарию был вынужден вернуться в США из-за технической неисправности. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована «небольшая проблема с электрикой». Вскоре Трамп вновь вылетел в Давос на запасном самолете.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул форум в Давосе, так и не договорившись о личной встрече с Трампом.