18:16, 21 января 2026Спорт

Россиянин стал миллионером благодаря голу на 94-й минуте

Россиянин выиграл миллион рублей благодаря голу на 94-й минуте в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл миллион рублей благодаря голу на 94-й минуте в матче общего этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и португальским «Спортингом». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал экспресс-ставку на три матча: между «Интером» и «Арсеналом», «Реал Мадрид» и «Монако», а также «Спортингом» и ПСЖ. Общий коэффициент экспресса составил 5,17.

Самым динамичным оказалось противостояние между «Спортингом» и ПСЖ. Решающий мяч на 94-й минуте забил нападающий португальцев Луис Суарес. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Спортинга.

Ранее россиянин поставил 100 тысяч рублей на поражение соотечественницы Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open. Прогноз оказался верным, и клиент БК выиграл более 1,3 миллиона рублей.

