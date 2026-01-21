Реклама

Экономика
11:32, 21 января 2026Экономика

Сделан шаг в рамках исполнения решения об аресте имущества Чубайса

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на материалы ФССП сообщает РИА Новости.

Соответствующий шаг был сделан 12 января — производство завели по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Москвы 23 декабря.

Тогда сообщалось, что под арест попали имущество и денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других ответчиков по иску «Роснано» о взыскании убытков, связанных с проектом Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.

По данным агентства, на Чубайса по-прежнему возбуждено и производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП.

После ухода из «Роснано» в конце 2020 года Чубайс перешел на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, но уже в 2022-м покинул страну и перебрался в Израиль.

