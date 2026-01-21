Реклама

06:36, 21 января 2026Интернет и СМИ

Стало известно о просьбе прокуратуры в отношении Лазаревой

Адвокат Соловьев: Прокуратура просит отменить приговор иноагенту Лазаревой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокуратура просит отменить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Соловьев в беседе с РИА Новости.

Соловьев сообщил, что районные суды не обладают правом рассматривать дела по статье 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Поэтому прокуратура призвала отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд.

Адвокат добавил, что подал жалобу на этот приговор. По его мнению, статья не соответствует нормам международного права и конституции. Московский городской суд рассмотрит ее вместе с жалобой прокурора уже в феврале.

Ранее сообщалось, что Лазарева обжалует свой приговор по делу об оправдании терроризма в Верховном суде России. Документ от телеведущей поступил в суд 15 декабря.

