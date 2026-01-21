Курс доллара упал до 77 рублей

Курс доллара на фоне ожидания визита Уиткоффа в Москву упал до 77 рублей

В середине дня 21 января курс доллара на рынке Форекс упал почти до 77 рублей впервые с начала декабря. На минимуме он доходил до 77,01 рубля, свидетельствуют данные Investing.

Евро на Форекс подешевел до 90,15 рубля, а юань на Мосбирже — до 11,07 рубля, что также стало наименьшим результатом в 2026 году.

Главной причиной укрепления российской валюты и быстрого роста российского фондового рынка стало заявление спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа о его предстоящей очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В интервью CNBC он рассказал, что уже 22 января отправится в Россию вместе с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Российский рынок традиционно позитивно реагирует на любые контакты представителей администрации Трампа с Россией, ожидая результата переговоров по поводу остановки боевых действий на Украине. Однако за минувший год ни одна из попыток не увенчалась успехам, что привело только к новым санкциям в отношении нефтяной отрасли России.

Ранее СМИ, в том числе российские, не сообщали о предварительных договоренностях и сближении позиций заинтересованных сторон по теме завершения конфликта.