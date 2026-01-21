Реклама

21 января 2026Мир

В Европе испугались возврата к закону джунглей из-за Трампа

Глава МИД Испании предупредил о возврате закона джунглей из-за политики Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии рискует поставить международный порядок под вопрос, вернув закон джунглей. С таким предупреждением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию Der Spiegel.

«Речь идет не только о Гренландии. Международное право, весь международный порядок находятся под вопросом. Альтернатива — закон джунглей, право сильного. Если это случится, то ни одна страна больше не будет застрахована от того, что более могущественный сосед однажды утром захватит часть ее территории — будь то с помощью грубой силы или экономического принуждения», — заявил дипломат.

Кроме того, Альбарес предложил создать «коалицию желающих» для обороны Европы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить Белый дом. Некоторые европейские чиновники заявили, что не знают, как реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования».

