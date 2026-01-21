Реклама

17:43, 21 января 2026Спорт

В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде-2026 покажут рекламу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Латвийские телеканалы планируют транслировать рекламу вместо выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Delfi.

Решение принял директор спортивных программ TV3 Group Томс Цирценис. Он заявил, что изначально рассматривал отказ от трансляций соревнований по санному спорту, но это повредило бы местным атлетам, вынужденным соревноваться с россиянами. По его словам, реклама — осознанный выбор редакции.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх могут принять участие фигуристы, ски-альпинист, шорт-трекисты, конькобежцы и лыжники.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

