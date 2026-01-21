В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

Латвийские телеканалы планируют транслировать рекламу вместо выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Delfi.

Решение принял директор спортивных программ TV3 Group Томс Цирценис. Он заявил, что изначально рассматривал отказ от трансляций соревнований по санному спорту, но это повредило бы местным атлетам, вынужденным соревноваться с россиянами. По его словам, реклама — осознанный выбор редакции.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх могут принять участие фигуристы, ски-альпинист, шорт-трекисты, конькобежцы и лыжники.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

