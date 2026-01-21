Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о контексте переговоров с США в Давосе

Депутат Чепа: Заявления о положительном контексте переговоров РФ и США радуют
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Заявления о положительном контексте переговоров России и США в Давосе радуют, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так о контексте диалога депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Заявления о том, что переговоры с Соединенными Штатами Америки продолжаются в положительном контексте, и мы это видим и с нашей стороны, и от американцев — это радует. Несмотря на сопротивление, они идут в мирном направлении», — заметил Чепа.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. Он добавил, что все больше людей осознают правильность позиции Москвы.

В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф также прокомментировал переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, прошедшие в Давосе. Он назвал переговоры очень позитивными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа встретится с Путиным

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

    Женщину достали из-под завалов обрушившегося торгового центра в российском городе

    Стало известно о следующем пуске «Протона-М»

    Жителей Москвы и области предупредили о 30-градусных морозах

    Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах с Россией

    Россиянам представят новые шоу

    Хранившийся в музее мамонт оказался китом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok