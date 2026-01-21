В России высказались о контексте переговоров с США в Давосе

Депутат Чепа: Заявления о положительном контексте переговоров РФ и США радуют

Заявления о положительном контексте переговоров России и США в Давосе радуют, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так о контексте диалога депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Заявления о том, что переговоры с Соединенными Штатами Америки продолжаются в положительном контексте, и мы это видим и с нашей стороны, и от американцев — это радует. Несмотря на сопротивление, они идут в мирном направлении», — заметил Чепа.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. Он добавил, что все больше людей осознают правильность позиции Москвы.

В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф также прокомментировал переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, прошедшие в Давосе. Он назвал переговоры очень позитивными.

