В России снизилось число выпускающих водку регионов

РИА Новости: Самый большой рост производства водки в РФ показала Северная Осетия

По итогам 2025 года количество российских регионов, выпускающих водку, сократилось с 51 до 49, полностью прекращено ее производство в Калининградской области и республике Марий Эл. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

В ряде регионов производство упало в несколько раз. Например, в Томской области — в 4,6 раза, в Якутии — в 3,7 раза, в Костромской области — в 2,6 раза. Самый значительный рост выпуска — на 40 процентов — показала Северная Осетия. Далее идут Алтайский и Пермский края, а также Новгородская область.

В абсолютных цифрах лидируют в производстве водки Московская область, на которую приходится 17 процентов рынка, и Татарстан, у которого 13 процентов. Следом за ними с большим отставанием (6,6 процента) идет Башкирия. В общей сложности в минувшем году в России произведено 79,321 миллиона декалитров водки (минус 4,2 процента).

С 1 января 2026 года минимальная розничная цена на водку выросла на 17,1 процента, до 409 рублей. Минимальную отпускную цену у производителей подняли до 337 рублей, а оптовую — до 351.