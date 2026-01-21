Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 21 января 2026Экономика

В России снизилось число выпускающих водку регионов

РИА Новости: Самый большой рост производства водки в РФ показала Северная Осетия
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года количество российских регионов, выпускающих водку, сократилось с 51 до 49, полностью прекращено ее производство в Калининградской области и республике Марий Эл. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

В ряде регионов производство упало в несколько раз. Например, в Томской области — в 4,6 раза, в Якутии — в 3,7 раза, в Костромской области — в 2,6 раза. Самый значительный рост выпуска — на 40 процентов — показала Северная Осетия. Далее идут Алтайский и Пермский края, а также Новгородская область.

В абсолютных цифрах лидируют в производстве водки Московская область, на которую приходится 17 процентов рынка, и Татарстан, у которого 13 процентов. Следом за ними с большим отставанием (6,6 процента) идет Башкирия. В общей сложности в минувшем году в России произведено 79,321 миллиона декалитров водки (минус 4,2 процента).

С 1 января 2026 года минимальная розничная цена на водку выросла на 17,1 процента, до 409 рублей. Минимальную отпускную цену у производителей подняли до 337 рублей, а оптовую — до 351.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В зоне СВО отреагировали на скандальный тур российских звезд в Куршевель

    Глава Европейского ЦБ ушла с выступления американского министра в Давосе

    На берег вынесло кучи сырого картофеля фри

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok