Забота о себе
07:00, 21 января 2026

Врач вспомнил о самой неожиданной находке в прямой кишке пациента

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Malshakov / Shutterstock / Fotodom

Врач неотложной помощи Джаред Л. Росс вспомнил, что несколько лет назад извлек из толстой кишки пациента домашнюю мышь-песчанку. О самой неожиданной находке в своей практике он рассказал изданию HuffPost.

По словам Росса, перед тем как ввести мышь в задний канал, мужчина смазал ее смазкой. Однако вскоре у него началось ректальное кровотечение, и он был вынужден обратиться в больницу. Врач отметил, что грызуна удалось быстро извлечь, но к этому моменту животное уже задохнулось.

Специалист подчеркнул, что это не единственный случай, когда ему приходилось извлекать инородные предметы из толстой кишки пациентов. В одну из смен перед Рождеством у него было сразу два таких случая. Один мужчина не смог самостоятельно извлечь светодиодную лампочку размером с кулак, а второй — секс-игрушку жены. Росс отметил, что в обоих случаях пациентам понадобилась хирургическая операция для удаления инородных предметов из кишечника.

Ранее врач скорой помощи Мартина Амбарджиева рассказала о самых распространенных травмах во время секса. По ее словам, в большинстве случаев за медицинской помощью обращаются из-за перелома полового члена, потерянных презервативов или кровотечений после полового акта.

