10:07, 22 января 2026

«Гренландию» съели

Республиканцы съели торт в форме Гренландии с американским флагом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Republicans For National Renewal / Reuters

Представители Республиканской партии США съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку, о которой сообщил лидер страны Дональд Трамп. Об этом пишет газета Telegraph.

«Было слышно, как присутствующие на мероприятии аплодировали, когда разрезали торт, а Майкл Кейси, республиканец, загрузивший видео в [соцсеть] X, сказал: "51-й штат!"», — говорится в публикации.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна поделилась фотографией торта в своих социальных сетях и отметила под публикацией премьер-министра Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что она «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

Позднее издание The New York Times выяснило, что США по сделке получат лишь небольшие участки Гренландии. Дания может передать США суверенитет над небольшой частью острова, где могут быть построены американские военные базы по аналогии с базами Великобритании на Кипре. Этот вариант сделки продвигался генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

