Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

Цена Brent упала на 1,43 процента на фоне смягчения позиции Трампа по Гренландии

В ходе торгов в четверг, 22 января, стоимость мартовского фьючерса на поставки эталонной североморской марки нефти Brent перешла к снижению. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 15:05 по московскому времени сырьевые котировки упали на 1,43 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. К тому моменту биржевая стоимость Brent оценивалась в 64,31 доллара за баррель.

Эксперты связывают удешевление сырья в том числе со смягчением позиции президента США Дональда Трампа по Гренландии. Ранее глава Белого дома заявил о достижении сделки, которая, по его словам, дает Вашингтону «все, что нужно». Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка долгосрочная, бессрочная и навсегда.

Отмечается, что от притязаний на весь остров Трамп отказался. По данным The New York Times, достигнутое в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение подразумевает переход под контроль США лишь небольших участков территории. В обозримом будущем там могут появиться американские военные базы. Однако с учетом регулярно меняющейся риторики Трампа в дальнейшем расклад может кардинально измениться, поясняют эксперты. На этом фоне говорить о полноценном завершении напряженной ситуации вокруг Гренландии пока преждевременно.