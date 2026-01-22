Реклама

15:05, 22 января 2026Спорт

Назван фаворит «Золотого мяча»

Футболист «Арсенала» Райс считается фаворитом на «Золотой мяч» в 2026 году
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Назван фаворит «Золотого мяча» — награды, вручаемой лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Главным претендентом на получение трофея назван полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс. Вероятность того, что он получит «Золотой мяч» в 2026 году, оценивается букмекерами коэффициентом 4,00.

Следующими в списке претендентов значатся форвард «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Поставить на то, что кто-то из них получит награду, можно с коэффициентом 4,50. Помимо них в пятерку потенциальных обладателей «Золотого мяча» входят нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн (6,00) и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (9,00).

В 2025 году обладателем «Золотого мяча» стал нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. В борьбе за награду он обошел одноклубника Витинью и Ямаля из «Барселоны».

