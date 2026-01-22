Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:38, 22 января 2026Спорт

Названы самые богатые футбольные клубы мира

Мадридский «Реал» стал самым богатым футбольным клубом мира в прошлом сезоне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Названы самые богатые футбольные клубы мира. Их список приводит Deloitte.

Рейтинг по итогам прошлого сезона возглавил мадридский «Реал». За сезон-2024/2025 сливочные заработали 1,2 миллиарда евро. Второе место занял другой испанский клуб — «Барселона», получившая 975 миллионов евро. На третьей строчке расположилась мюнхенская «Бавария» (861 миллион евро).

В сезоне-2023/2024 «Реал» также признавался самым богатым клубом мира. Тогда мадридцы заработали 1,046 миллиарда евро.

12 января «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа. Основными претендентами на должность являются Юрген Клопп, Энцо Мареска и Томас Тухель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok