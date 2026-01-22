Мадридский «Реал» стал самым богатым футбольным клубом мира в прошлом сезоне

Названы самые богатые футбольные клубы мира. Их список приводит Deloitte.

Рейтинг по итогам прошлого сезона возглавил мадридский «Реал». За сезон-2024/2025 сливочные заработали 1,2 миллиарда евро. Второе место занял другой испанский клуб — «Барселона», получившая 975 миллионов евро. На третьей строчке расположилась мюнхенская «Бавария» (861 миллион евро).

В сезоне-2023/2024 «Реал» также признавался самым богатым клубом мира. Тогда мадридцы заработали 1,046 миллиарда евро.

12 января «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа. Основными претендентами на должность являются Юрген Клопп, Энцо Мареска и Томас Тухель.