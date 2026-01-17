Назван фаворит на пост тренера «Реала»

Букмекеры назвали фаворита на пост следующего главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Sports.
Аналитики заявили, что немецкий специалист Юрген Клопп вышел в лидеры с коэффициентом 5,00. Он делит первое место с Энцо Мареской, а Томас Тухель (7,00) и Жозе Моуринью (11,00) вошли в топ-5 кандидатов.
12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.
Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.