Назван фаворит на пост тренера «Реала»

Букмекеры назвали Юргена Клоппа фаворитом на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали фаворита на пост следующего главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Sports.

Аналитики заявили, что немецкий специалист Юрген Клопп вышел в лидеры с коэффициентом 5,00. Он делит первое место с Энцо Мареской, а Томас Тухель (7,00) и Жозе Моуринью (11,00) вошли в топ-5 кандидатов.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.