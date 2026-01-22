Обнаружен ранний признак риска развития хронических заболеваний в среднем возрасте

JAMA: Признаки СДВГ в детстве повышают риск развития болезней в среднем возрасте

Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявлявшиеся в детстве, связаны с повышенным риском развития различных проблем со здоровьем в среднем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного британского когортного исследования. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые использовали данные Британского когортного исследования 1970 года, в рамках которого состояние здоровья 10 930 человек отслеживали с рождения до 46 лет. Признаки СДВГ оценивали в 10-летнем возрасте на основе анкет родителей и учителей — вне зависимости от того, был ли поставлен официальный диагноз.

Анализ показал, что люди с более выраженными признаками СДВГ в детстве к середине жизни чаще сталкивались сразу с несколькими хроническими заболеваниями. Если среди участников без выраженных симптомов два и более диагноза имели около 38 процентов, то среди тех, у кого детские признаки СДВГ были наиболее заметны — примерно 42 процента. Речь идет, в частности, о мигрени, болях в спине, диабете, эпилепсии и онкологических заболеваниях.

Кроме того, у участников с детскими признаками СДВГ чаще отмечались ограничения в повседневной активности — сложности с работой и обычными делами из-за состояния здоровья. Этот эффект оказался более выраженным у женщин, чем у мужчин.

Исследователи подчеркивают, что связь между СДВГ и физическим неблагополучием частично объясняется сопутствующими факторами — более высоким индексом массы тела, курением и психологическим дистрессом во взрослом возрасте. По словам авторов, результаты указывают на важность раннего выявления СДВГ и долгосрочной поддержки, которая может снизить риски для здоровья в будущем.

