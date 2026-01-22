Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:44, 22 января 2026Наука и техника

Обнаружен ранний признак риска развития хронических заболеваний в среднем возрасте

JAMA: Признаки СДВГ в детстве повышают риск развития болезней в среднем возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявлявшиеся в детстве, связаны с повышенным риском развития различных проблем со здоровьем в среднем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного британского когортного исследования. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые использовали данные Британского когортного исследования 1970 года, в рамках которого состояние здоровья 10 930 человек отслеживали с рождения до 46 лет. Признаки СДВГ оценивали в 10-летнем возрасте на основе анкет родителей и учителей — вне зависимости от того, был ли поставлен официальный диагноз.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Анализ показал, что люди с более выраженными признаками СДВГ в детстве к середине жизни чаще сталкивались сразу с несколькими хроническими заболеваниями. Если среди участников без выраженных симптомов два и более диагноза имели около 38 процентов, то среди тех, у кого детские признаки СДВГ были наиболее заметны — примерно 42 процента. Речь идет, в частности, о мигрени, болях в спине, диабете, эпилепсии и онкологических заболеваниях.

Кроме того, у участников с детскими признаками СДВГ чаще отмечались ограничения в повседневной активности — сложности с работой и обычными делами из-за состояния здоровья. Этот эффект оказался более выраженным у женщин, чем у мужчин.

Исследователи подчеркивают, что связь между СДВГ и физическим неблагополучием частично объясняется сопутствующими факторами — более высоким индексом массы тела, курением и психологическим дистрессом во взрослом возрасте. По словам авторов, результаты указывают на важность раннего выявления СДВГ и долгосрочной поддержки, которая может снизить риски для здоровья в будущем.

Ранее ученые развеяли популярный миф о причинах развития рака желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok