Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:35, 22 января 2026Интернет и СМИ

Популярному российскому блогеру сделают операцию

Блогер Стас Васильев заявил, что ему предстоит операция на носу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Радио Sputnik / VKvideo

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что ему сделают операцию на носу. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«Скоро у меня операция на носу», — раскрыл блогер. Васильев не уточнил, какое именно хирургическое вмешательство ему предстоит, но добавил, что в ходе процедуры у него будет сломан нос.

«С максимально опухшим лицом мне предстоит читать сотни, а то и тысячи комментариев, и выслушивать огромное количество шуток о том, что меня встретил и избил кто-то из моих врагов», — поиронизировал он.

Ранее операцию на носу сделал известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он разместил фото, на котором лежит на больничной койке, а на лице у него повязка. Позднее Лебедев рассказал, что ему провели операцию по исправлению перегородки носа, а восстановление заняло один день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok