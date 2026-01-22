Популярному российскому блогеру сделают операцию

Блогер Стас Васильев заявил, что ему предстоит операция на носу

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что ему сделают операцию на носу. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«Скоро у меня операция на носу», — раскрыл блогер. Васильев не уточнил, какое именно хирургическое вмешательство ему предстоит, но добавил, что в ходе процедуры у него будет сломан нос.

«С максимально опухшим лицом мне предстоит читать сотни, а то и тысячи комментариев, и выслушивать огромное количество шуток о том, что меня встретил и избил кто-то из моих врагов», — поиронизировал он.

Ранее операцию на носу сделал известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он разместил фото, на котором лежит на больничной койке, а на лице у него повязка. Позднее Лебедев рассказал, что ему провели операцию по исправлению перегородки носа, а восстановление заняло один день.