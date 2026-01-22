Популярному российскому блогеру сделают операцию

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что ему сделают операцию на носу. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».
«Скоро у меня операция на носу», — раскрыл блогер. Васильев не уточнил, какое именно хирургическое вмешательство ему предстоит, но добавил, что в ходе процедуры у него будет сломан нос.
«С максимально опухшим лицом мне предстоит читать сотни, а то и тысячи комментариев, и выслушивать огромное количество шуток о том, что меня встретил и избил кто-то из моих врагов», — поиронизировал он.
Ранее операцию на носу сделал известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он разместил фото, на котором лежит на больничной койке, а на лице у него повязка. Позднее Лебедев рассказал, что ему провели операцию по исправлению перегородки носа, а восстановление заняло один день.