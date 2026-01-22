Появилось видео из лицея в Нижнекамске после нападения семиклассника на уборщицу

Глава СК затребовал доклад о нападении подростка на женщину в лицее Нижнекамска

Появилось видео лицея в Нижнекамске, где произошло нападения семиклассника на уборщицу. Его «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах показано, как в учебном заведении работают правоохранители. По данным ведомства, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Сейчас они устанавливают мотивы, причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетним.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего в лицее.

Ранее сообщалось, что утром 22 января в Нижнекамске ученик седьмого класса лицея №37 взорвал три петарды, а потом набросился на уборщицу. Ранив женщину, он спрятался. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни нет.

Сам подросток также получил травму от сигнального устройства, которое принес с собой. Его доставили в больницу с ожогами и рваными ранами.