Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:31, 22 января 2026Силовые структуры

Появилось видео из лицея в Нижнекамске после нападения семиклассника на уборщицу

Глава СК затребовал доклад о нападении подростка на женщину в лицее Нижнекамска
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось видео лицея в Нижнекамске, где произошло нападения семиклассника на уборщицу. Его «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах показано, как в учебном заведении работают правоохранители. По данным ведомства, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Сейчас они устанавливают мотивы, причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетним.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего в лицее.

Ранее сообщалось, что утром 22 января в Нижнекамске ученик седьмого класса лицея №37 взорвал три петарды, а потом набросился на уборщицу. Ранив женщину, он спрятался. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни нет.

Сам подросток также получил травму от сигнального устройства, которое принес с собой. Его доставили в больницу с ожогами и рваными ранами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Шесть сотрудников энергетической компании попали под следствие за подключение объекта

    Боня выдвинула условия для интервью Собчак

    Зеленский заявил о готовности документов по окончанию конфликта

    Зеленский объявил о встрече с участием России и США

    Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

    В центре Москвы перекрыли движение

    Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok