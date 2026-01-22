Реклама

Спорт
17:16, 22 января 2026Спорт

Президент Азербайджана обвинил судей в предвзятости к «Карабаху» в Лиге чемпионов

Ильхам Алиев обвинил судей в предвзятости к «Карабаху» в Лиге чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Instagram ( принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обвинил судей, работающих на матчах Лиги чемпионов, в предвзятости по отношению к футбольному клубу «Карабах».

Главу государства возмутила работа рефери в игре седьмого тура общего этапа турнира, в которой «Карабах» дома принимал немецкий «Айнтрахт». «Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала», — написал Алиев.

Он добавил, что назначенные УЕФА судьи не в первый раз пытаются помешать победить «Карабаху». Алиев также выразил надежду, что УЕФА объяснит процедуру назначения судьи на матч с «Айнтрахтом».

21 января «Карабах» обыграл «Айнтрахт» со счетом 3:2. После семи туров азербайджанская команда с 10 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице.

