Президент Польши сообщил про решение Трампа о военном присутствии США

Навроцкий заявил, что Трамп пообещал не выводить американские войска из Польши

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что не будет выводить американские войска с территории Польши. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, выступая в эфире телеканала Republika после встречи с лидером США в Давосе.

По его словам, плохих новостей по вопросу размещения военного контингента Соединенных Штатов не появилось. «Господин президент Трамп, как и во время нашей первой встречи в августе в Вашингтоне… подтвердил, что нет таких планов, чтобы выводить американских солдат из Польши», — отметил Навроцкий, добавив, что рад такому раскладу событий.

Так польский президент прокомментировал сообщения о том, что американцы стремятся сократить свое военное присутствие. К настоящему моменту в Польше размещены около 10 тысяч солдат США.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил последствиями союзникам США, которые не в полной мере вкладываются в коллективную оборону. По словам чиновника, Вашингтон ждет зеркального вклада в ответ на усилия американского президента Дональда Трампа.

Первые разговоры о постепенном сокращении военного присутствия Америки в Европе начали появляться еще в прошлом году. В ноябре 2025 года бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Дональд Трамп намерен сделать это, поскольку не видит угрозы со стороны России.