Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:45, 22 января 2026Наука и техника

Раскрыт недооцененный фактор ухудшения течения инсульта

CR: Вечером или ночью повреждение при ишемическом инсульте тяжелее
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Тяжесть ишемического инсульта зависит от времени суток, в которое он происходит: вечером и ночью повреждение мозга оказывается более выраженным. К такому выводу пришли исследователи, изучившие роль циркадных ритмов иммунной системы в развитии инсульта. Работа опубликована в журнале Circulation Research (CR).

Ученые показали, что ключевым фактором является суточная активность нейтрофилов — самых многочисленных клеток врожденного иммунитета. В экспериментах на мышах инсульт, возникший в период «неактивной фазы» (аналог вечерних и ночных часов у человека), сопровождался большими очагами поражения и более тяжелыми неврологическими нарушениями. В это время нейтрофилы переходили в агрессивное провоспалительное состояние и активно образовывали внеклеточные ловушки (NETs) — структуры из ДНК и белков, способные закупоривать микрососуды.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Эти ловушки нарушали микроциркуляцию в мозге и ухудшали коллатеральный кровоток — систему обходных сосудов, которая временно снабжает кровью ишемизированные участки. Когда исследователи подавляли образование NETs или нарушали «биологические часы» нейтрофилов, различия между дневными и ночными инсультами исчезали, а кровоток восстанавливался.

Анализ данных более чем 500 пациентов с ишемическим инсультом подтвердил эти наблюдения: в вечерние и ночные часы в крови повышался уровень маркеров активности нейтрофилов и NETs, что совпадало с худшим коллатеральным кровообращением и менее благоприятными клиническими исходами.

Ранее стало известно, что хронический стресс напрямую влияет на вероятность развития инфаркта и инсульта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Подмосковная пекарня отправит спецпосланнику Трампа корзинку со сладостями

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok