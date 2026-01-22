Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на высылку заместителя военного атташе из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое дипведомство.
«Россия даст соответствующий ответ», — сказано в сообщении.
В свою очередь, посольство России в официальном Telegram-канале охарактеризовало выдвинутые Берлином обвинения в шпионаже как «нелепую и наспех состряпанную провокацию, направленную на дискредитацию российской дипломатической миссии на фоне активно раздуваемой в ФРГ "шпиономании»"».
В дипмиссии также выразили сожаление в связи с тем, что немецкая сторона, по их оценке, взяла курс на дальнейшую эскалацию отношений с Россией.
Ранее стало известно, что Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он якобы длительное время работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.