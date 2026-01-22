Реклама

Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

МИД РФ: Россия даст ответ за высылку заместителя военного атташе из Германии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Michael Probst / AP

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на высылку заместителя военного атташе из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое дипведомство.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказано в сообщении.

В свою очередь, посольство России в официальном Telegram-канале охарактеризовало выдвинутые Берлином обвинения в шпионаже как «нелепую и наспех состряпанную провокацию, направленную на дискредитацию российской дипломатической миссии на фоне активно раздуваемой в ФРГ "шпиономании»"».

В дипмиссии также выразили сожаление в связи с тем, что немецкая сторона, по их оценке, взяла курс на дальнейшую эскалацию отношений с Россией.

Ранее стало известно, что Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он якобы длительное время работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.

