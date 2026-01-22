Реклама

Россия заявила о разочаровании из-за одного решения Трампа

Захарова: РФ разочарована, что решение Трампа по Marinera не было осуществлено
Фото: Russell Cheyne / Reuters

Россия разочарована, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков с танкера Marinera не было осуществлено. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса», — сказала дипломат.

Москва рассчитывает, что моряки будут освобождены в ближайшее время, подчеркнула она.

9 января Захарова сообщила, что Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera.

20 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пока не освободил двух граждан России, как было обещано российской стороне.

