Спорт
19:12, 22 января 2026Спорт

Россиянин поставил на греческий клуб в Лиге чемпионов и выиграл почти 12 миллионов рублей

Россиянин поставил на «Олимпиакос» в ЛЧ и выиграл почти 12 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2,5 миллиона рублей на победу греческого «Олимпиакоса» над немецким «Байером» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на это событие равнялся 2,39. Ставка россиянина зашла, а его выигрыш составил почти 11 миллионов рублей.

Матч прошел 20 января. «Олимпиакос» играл дома и одержал победу со счетом 2:0.

Ранее россиянин поставил на фаворитов в четырех матчах Лиги чемпионов 20 миллионов рублей. Ставка сыграла и клиент БК пополнил баланс на 31,6 миллиона рублей.

