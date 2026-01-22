Россиянин поставил 20 миллионов рублей на фаворитов в Лиге чемпионов и выиграл

Клиент букмекерской компании (БК) собрал экспресс-ставку, поставив 20 миллионов рублей на четверых фаворитов матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Россиянин спрогнозировал победу «Челси» над «Пафосом», «Ювентуса» над «Бенфикой», «Барселоны» над пражской «Славией» и «Баварии» над бельгийским «Юнионом». Общий коэффициент экспресса составил 1,58.

Прогноз игрока оказался верным. Его выигрыш составил 31,6 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 200 тысяч рублей на четыре матча седьмого тура общего этапа ЛЧ. Экспресс-ставка россиянина сыграла, его выигрыш составил 544 тысячи рублей.