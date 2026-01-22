Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:46, 22 января 2026Спорт

Россиянин поставил 20 миллионов рублей на фаворитов в Лиге чемпионов и выиграл

Игрок поставил 20 миллионов рублей на фаворитов в ЛЧ и выиграл 31,6 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) собрал экспресс-ставку, поставив 20 миллионов рублей на четверых фаворитов матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Россиянин спрогнозировал победу «Челси» над «Пафосом», «Ювентуса» над «Бенфикой», «Барселоны» над пражской «Славией» и «Баварии» над бельгийским «Юнионом». Общий коэффициент экспресса составил 1,58.

Прогноз игрока оказался верным. Его выигрыш составил 31,6 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 200 тысяч рублей на четыре матча седьмого тура общего этапа ЛЧ. Экспресс-ставка россиянина сыграла, его выигрыш составил 544 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok