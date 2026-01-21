Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:24, 21 января 2026Спорт

Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 544 тысячи рублей

Россиянин поставил 100 тысяч рублей на четыре матча ЛЧ и выиграл 544 тысячи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 тысяч рублей на четыре матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин выбрал встречи «Интера» с «Арсеналом», «Байера» с «Олипмпиакосом», «Тоттенхэма» с дортмундской «Боруссией» и «Копенгагена» с «Наполи». Игрок спрогнозировал, что во всех этих играх будет забито больше одного мяча, и собрал экспресс с общим коэффициентом 2,72.

Прогноз клиента БК оказался верным. Его общий выигрыш составил 544 тысячи рублей.

Ранее россиянин поставил 100 тысяч рублей на поражение соотечественницы Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open. Прогноз оказался верным, и клиент БК выиграл более 1,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В России вузы перераспределят льготные места по новым правилам

    Сделан шаг в рамках исполнения решения об аресте имущества Чубайса

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok