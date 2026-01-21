Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 544 тысячи рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 тысяч рублей на четыре матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин выбрал встречи «Интера» с «Арсеналом», «Байера» с «Олипмпиакосом», «Тоттенхэма» с дортмундской «Боруссией» и «Копенгагена» с «Наполи». Игрок спрогнозировал, что во всех этих играх будет забито больше одного мяча, и собрал экспресс с общим коэффициентом 2,72.

Прогноз клиента БК оказался верным. Его общий выигрыш составил 544 тысячи рублей.

Ранее россиянин поставил 100 тысяч рублей на поражение соотечественницы Людмилы Самсоновой от немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open. Прогноз оказался верным, и клиент БК выиграл более 1,3 миллиона рублей.