Наука и техника
15:25, 22 января 2026

Российские танки усилят беспилотниками

Танковые батальоны ВС России усилят беспилотниками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Танковые батальоны Вооруженных сил (ВС) России усилят беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

В батальонах начали создавать роты беспилотников, которые будут отвечать за разведку и корректировку огня.

«БПЛА, которые будут действовать в интересах танкового батальона, повысят его боевую эффективность и позволят сократить потери», — допустил военный эксперт Юрий Лямин.

Информацию о целях будут сразу передавать танкистами. Это позволит сократить время от обнаружения объекта до нанесения удара. Танки будут быстрее покидать огневые позиции, что снизит вероятность поражения ответным огнем.

Ранее в январе источники «Известий» сообщили, что позиции российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» прикроют расчеты дронов-перехватчиков. Они защитят боевые машины от малоразмерных ударных беспилотников.

