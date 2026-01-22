Российские ученые создали компактный двигатель для БПЛА

Ученые ТНЦ СО РАН с коллегами создали компактный двигатель для БПЛА

Российские ученые создали компактный двигатель внутреннего сгорания для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) сообщает ТАСС.

Разработка нового силового агрегата заняла менее года. Объем двигателя — 300 кубических сантиметров, мощность — 36 лошадиных сил. Изделие предназначено для летательных аппаратов с массой до 300 килограммов.

В декабре генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что российские специалисты создали безэкипажную лодку «Юность-82», которая обладает кругосветной дальностью хода благодаря использованию океанских течений.

В том же месяце ТАСС заметил, что предприятие «Молния» запатентовало малозаметный ударный БПЛА, входящий в состав наземного комплекса.