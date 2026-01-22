Российский игрок клуба НХЛ оценил недопуск сборной на Олимпиаду

Российский игрок «Коламбуса» Марченко: Все в предвкушении Олимпиады, кроме нас

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оценил недопуск сборной на Олимпиаду. Его слова приводит ESPN.

«Ситуация сейчас непростая. Все в предвкушении Олимпиады, кроме нас. Конечно, мы хотели бы принять участие в Играх. У России получилась бы сильная команда, потому что у нас отличный состав», — сказал Марченко.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года примут участие игроки НХЛ.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиады.

При этом глава IIFH Люк Тардиф сообщил, что очередное обсуждение возвращения сборной России состоится в конце января или середине февраля 2026 года.