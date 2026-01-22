Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 22 января 2026Из жизни

Скандальная порнозвезда не смогла побить рекорд мира по сексу с первой попытки

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @onlybonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю перенесла попытку поставить рекорд мира по количеству половых партнеров за сутки. Об этом сообщает издание The Tab.

17 января Бонни Блю собиралась заниматься сексом круглые сутки и превзойти рекорд, который в 2025 году поставила модель OnlyFans Лили Филлипс, переспавшая с 1113 мужчинами за 12 часов.

Чтобы объяснить причину задержки, Бонни Блю разослала пресс-релиз. В нем утверждалось, что 17 января пришелся «на неправильную часть месяца». По словам порнозвезды, в таких вопросах последнее слово остается за ее организмом.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Бонни Блю уже назначила дату новой попытки. Она состоится 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю надеялась увеличить число участников мероприятия за счет удвоенной продолжительности. «Интересно, смогу ли я после этого ходить», — шутила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это нас не касается совершенно». Путин обозначил позицию России по Гренландии после одного шага Дании

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    На позициях ВСУ в Сумской области стали чаще замечать одну категорию военных

    Москвичей попросили отказаться от личного транспорта до выходных

    В покупке Гренландии увидели скрытую опасность

    Глава российской разведки предупредил об угрозе масштабного военного конфликта

    Угрозу для России от создания Европой единой армии оценили

    Россиянам раскрыли способы защиты детей от киберпреступности

    Лидер страны ЕС резко ответил Трампу из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok