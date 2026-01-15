Порнозвезда решила побить рекорд мира и 24 часа заниматься сексом с сотнями мужчин

Порнозвезда Бонни Блю решила побить рекорд мира по количеству половых партнеров за сутки. Об этом сообщает издание The Tab.

В прошлом Бонни Блю уже ставила такой рекорд: в январе 2025 года она за 12 часов успела заняться сексом с 1057 мужчинами. В июне 2025 года его побила модель Лили Филлипс, переспавшая за тот же срок с 1113 мужчинами. Теперь Бонни Блю хочет взять реванш.

«Люди ждут от меня больших чисел, и я их не разочарую», — заявила порнозвезда. По ее словам, на этот раз она будет заниматься сексом не 12 часов, а круглые сутки, поэтому участников будет больше. «Интересно, смогу ли я после этого ходить», — пошутила она.

Мероприятие назначено на 17 января.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю задержали на Бали вместе с 18 мужчинами. Полиция с самого начала заинтересовалась порнозвездой из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах