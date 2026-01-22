Стало известно об участии еще одной страны в учреждении Совета мира Трампа

Посол Белоруссии Александр Ганевич принял участие в церемонии утверждения Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики, передает РИА Новости.

«Двадцать второго января... по поручению главы белорусского государства чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич принял участие в церемонии утверждения Устава Совета мира правительством Соединенных Штатов Америки как депозитарием документа», — говорится в сообщении.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Минск готов играть активную роль в формировани новой архитектуры мировой и региональной безопасности в качестве соучредителя Совета мира.

При этом представители Белоруссии не присутствовали в качестве подписантов на церемонии учреждения организации. Среди постсоветских лидеров, ставших соучредителями Совета мира, в Швейцарию прибыли президенты Азербайджана — Ильхам Алиев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее вступление Белоруссии в Совет мира поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подписал соответствующее обращение к США 20 января.