21:45, 21 января 2026Мир

Трамп оценил усилия по урегулированию на Украине

Трамп отметил позитивный вклад Уиткоффа и Кушнера в урегулирование на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер выполнили хорошую работу в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

На встрече с представителями бизнеса лидер Соединенных Штатов отметил, что в стремлении обеспечить мирный процесс по украинскому конфликту задействовано большое количество людей, в то время как Уиткофф и Кушнер показали положительный вклад в этом направлении. «Они проделали хорошую работу», — подчеркнул президент США.

Ранее Дональд Трамп высказался о том, что все стороны конфликта на Украине стали «достаточно близки» к мирному соглашению. Он призвал Москву и Киев «заключить сделку», несмотря на существующие разногласия.

Совсем недавно газета El País со ссылкой на источники писала, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и американский лидер намерены обсудить Украину на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вероятная встреча двух политиков может стать решающей на фоне территориальных амбиций Трампа на Гренландию.

