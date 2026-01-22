Реклама

Экономика
19:11, 22 января 2026Экономика

Стало известно о недвижимости Владимира Преснякова более чем на миллиард рублей

Владимир Пресняков владеет особняком в Подмосковье стоимостью до 1,2 млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Владимир Пресняков-младший владеет недвижимостью в Москве, Подмосковье и, предположительно, Испании общей стоимостью более чем в миллиард рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, основным местом проживания артиста служит одна из наиболее дорогих и закрытых локаций на западе столицы — элитный жилой комплекс «Золотые ключи-2» в Раменках, расположенный недалеко от МГУ и киностудии «Мосфильм». В этом ЖК у Преснякова есть квартира метражом 167 «квадратов», рыночная стоимость которой составляет примерно 80 миллионов рублей.

Помимо этого, у певца была квартира в центре Москвы, в Хамовниках, площадью 85 квадратных метров. Учитывая, что в этом районе стоимость одного квадратного метра приближается к миллиону рублей, цена имущества могла стремиться к 100 миллионам.

Еще одна квартира, о которой упомянул источник, — небольшой объект метражом 41 «квадрат» в поселении Внуковское на территории Новой Москвы. Похожие объекты в этой локации продаются примерно за 14 миллионов рублей, а аренда может достигать 100 тысяч рублей в месяц. Поскольку данный лот находится рядом с загородным домом семьи, он, вероятно, служит вспомогательным жильем.

Наиболее дорогой недвижимостью, которая находится в собственности у Преснякова, служит трехэтажный особняк площадью около 600 квадратных метров, расположенный в Подмосковье в закрытом коттеджном поселке «Антоновка». Стоимость домов там варьируется от 62,5 миллиона до 1,2 миллиарда рублей. В доме Преснякова обустроены четыре спальни, гостиная, кухня, столовая, каминный зал, бассейн, сауна и спортзал. Через все этажи проходит винтовая лестница, над которой висит шестиметровая люстра, стилизованная под свечи.

Наконец, официально семья заявляет, что не владеет недвижимостью за границей. Тем не менее, в СМИ время от времени появляются слухи о вилле в Испании, оформленной на родственников артиста.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид, несмотря на наличие жилья в Дубае, еще не обзавелся собственной недвижимостью в Москве.

